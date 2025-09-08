السفير ماجد القطارنة يقدم أوراق اعتماده في الإمارات

ونقل السفير القطارنة تحيّات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته للشعب الإماراتي الشقيق بمزيدٍ من التقدّم والازدهار.
وبدوره، طلب سمو الشيخ آل نهيان نقل تحيّاته وتقديره إلى جلالة الملك عبد الله الثاني، وأشاد بسياسة جلالة الملك الحكيمة والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، مُبديًا اهتمام بلاده بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية مع الأردن، ومتمنيًا للمملكة والشعب الأردني دوام التقدّم والازدهار.
وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية.
-
أخبار متعلقة
-
أمسية شعرية في منتدى الرصيفة الثقافي
-
الفطرة الأخلاقية بين الخطاب والامتحان العالمي
-
ندوة تناقش تحولات الرواية الأردنية
-
الحكومة تعدل نظام بدل خدمات المرور على الطرق لسنة 2025
-
"البحوث الزراعية" يوقع اتفاقيات مع القطاع الخاص لمواجهة التحديات الزراعية
-
الحكومة تفرض ضريبة جديدة
-
الزعبي أميناً عامَّاً لرئاسة الوزراء
-
وزارة البيئة تعقد اجتماعا تشاوريا لمراجعة الاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي