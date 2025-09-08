السفير ماجد القطارنة يقدم أوراق اعتماده في الإمارات

10:20 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/745355 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قدّم السفير ماجد ثلجي القطارنة، اليوم الاثنين، أوراق اعتماده إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، سفيرًا معتمدًا ومقيمًا للمملكة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال مراسم أُقيمت في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي. اضافة اعلان





ونقل السفير القطارنة تحيّات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته للشعب الإماراتي الشقيق بمزيدٍ من التقدّم والازدهار.



وبدوره، طلب سمو الشيخ آل نهيان نقل تحيّاته وتقديره إلى جلالة الملك عبد الله الثاني، وأشاد بسياسة جلالة الملك الحكيمة والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، مُبديًا اهتمام بلاده بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية مع الأردن، ومتمنيًا للمملكة والشعب الأردني دوام التقدّم والازدهار.



وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية.