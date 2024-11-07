 
الخميس 2024-11-07 02:03 م
 

الشرمان والكايد وأبو ظاهر.. استشهدوا في مثل هذا اليوم

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 07-11-2024 10:02 ص

الوكيل الإخباري - نشرت صفحة صرح الشهيد الأردني على منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة "فيسبوك" أسماء الشهداء الذين استشهدوا في هذا اليوم 7 تشرين الثاني.

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والشهداء الذين نشرت أسماءهم الصفحة هم:

 

- النقيب محمد عبدالغني سليم الشرمان الذين استشهد عام 2018

 

- الجندي ياسين عبدي حسين عبد الكايد الذي استشهد عام 1948

 

- الجندي عبدالعزيز أحمد أبو ظاهر الذي استشهد عام 1948

 
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