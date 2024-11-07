الشرمان والكايد وأبو ظاهر.. استشهدوا في مثل هذا اليوم

والشهداء الذين نشرت أسماءهم الصفحة هم:
- النقيب محمد عبدالغني سليم الشرمان الذين استشهد عام 2018
- الجندي ياسين عبدي حسين عبد الكايد الذي استشهد عام 1948
- الجندي عبدالعزيز أحمد أبو ظاهر الذي استشهد عام 1948
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