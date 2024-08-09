الصفدي يجري محادثات هاتفية مع وزير الخارجية البرازيلي

06:21 م

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الوكيل الإخباري- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، محادثات هاتفية مع وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، ركزت على التصعيد الذي تشهده المنطقة، وخطورة تفجره حرباً إقليمية تهدد الأمن والسلام الإقليميين والدوليين.



وبحث الصفدي وفييرا، الجهود المبذولة لوقف العدوان على غزة، وإنهاء الكارثة الإنسانية .



وأكد الوزيران ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار ،وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.



وشدد الصفدي على أن وقف العدوان على غزة هو السبيل لخفض التصعيد، الذي أكد أن إسرائيل تتحمل مسؤوليته كاملة.



وأكد الصفدي على أنه من دون موقف دولي يلجم العدوانية الإسرائيلية، ويجبرها على احترام القانون الدولي، ووقف عدوانها على غزة، وعلى القانون الدولي، ستنزلق المنطقة إلى مواجهات أوسع ستهدد أمن المنطقة كلها.