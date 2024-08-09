 
الجمعة 2024-08-09 07:58 م
 
 

الصفدي يجري محادثات هاتفية مع وزير الخارجية البرازيلي

وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
أيمن الصفدي




 

الجمعة، 09-08-2024 06:21 م
الوكيل الإخباري-   أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، محادثات هاتفية مع وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، ركزت على التصعيد الذي تشهده المنطقة، وخطورة تفجره حرباً إقليمية تهدد الأمن والسلام الإقليميين والدوليين. 

وبحث الصفدي وفييرا، الجهود المبذولة لوقف العدوان على غزة، وإنهاء الكارثة الإنسانية .

وأكد الوزيران ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار ،وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وشدد الصفدي على أن وقف العدوان على غزة هو السبيل لخفض التصعيد، الذي أكد أن إسرائيل تتحمل مسؤوليته كاملة. 

وأكد الصفدي على أنه من دون موقف دولي يلجم العدوانية الإسرائيلية، ويجبرها على احترام القانون الدولي، ووقف عدوانها على غزة، وعلى القانون الدولي، ستنزلق المنطقة إلى مواجهات أوسع ستهدد أمن المنطقة كلها.
gnews

أحدث الأخبار

الصحفي جمال السعايدة

أخبار محلية الحكومة تنعى الزميل جمال السعايدة

محمد الخشمان

أخبار محلية محمد الخشمان يكتب : الاقلام المسمومه والمسيئين للوطن والمواطنه الصالحه

مبنى وزارة الخارجية

أخبار محلية وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي

ميناء العقبة

أخبار محلية تفاصيل سقوط "ونش" تابع لإحدى البواخر الراسية بميناء العقبة

شركة كهرباء إربد

أخبار محلية بيان صادر عن شركة كهرباء إربد

وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي يجري محادثات هاتفية مع وزير الخارجية البرازيلي

انا لله وانا اليه راجعون

نعـي فـاضل الحاج عبدالله عقله الهاشم في ذمة الله

طلاب وأساتذة ومسؤولون في جامعة كولومبيا تظاهروا على مدى شهور

عربي ودولي جامعة كولومبيا تعلن استقالة 3 مسؤولين بزعم معاداة السامية





 


 



الأكثر مشاهدة