"الطاقة" تعقد ندوة حول مستقبل النقل الكهربائي

وتحدث الخبير في النقل المستدام لدى المعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI)، الدكتور محمد الناصر، عن التكنولوجيا والتغيرات المتسارعة في وسائل النقل، مشيرا إلى أن هذا التسارع يتطلب مواكبة التغيرات واستغلالها لتحقيق الأهداف والاستراتيجيات الاقتصادية والبيئية.
وأشار الناصر إلى أن التطور التكنولوجي في وسائل النقل البري سيسهم في تحسين سلامة الركاب وكفاءة استهلاك الوقود نظرًا لزيادة الوعي بمشكلة التلوث وارتفاع تكاليف الوقود، مضيفا أن التحول في قطاع النقل نحو السيارات الكهربائية يسهم في تحسين الهواء والصحة العامة، إذ تنتج السيارات الكهربائية كمية أقل من الملوثات، نظراً لارتباط الهواء بمجموعة من المشاكل الصحية.
من جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة "أيون" لأنظمة شحن المركبات الكهربائية، المهندس أحمد المجالي، الدور الريادي للشركة في تعزيز المتطلبات الأساسية لتحقيق انتشار السيارات الكهربائية، من خلال الاستثمار في هذا القطاع.
ولفت المجالي إلى ضرورة تطوير التشريعات وصياغتها بما يواكب التطورات التكنولوجية، لضمان تقديم أفضل الخدمات لمالكي السيارات الكهربائية، التي ستكون جزءا من مستقبل النقل في المراحل المقبلة.
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