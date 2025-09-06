العيسوي يرعى احتفال ديوان أبناء عشائر الزعبية بالمناسبات الوطنية

وتحدث في الحفل رئيس ديوان عشائر الزعبي المحامي محمد تيسير الزعبي ووزير الزراعة الأسبق الدكتور عاكف الزعبي ورئيس جامعة البلقاء التطبيقية السابق الدكتور عبدالله سرور الزعبي والعين الأسبق، ورئيسة اتحاد المرأة الأردنية السابقة آمنة الزعبي ونائب رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور خالد ناصر الزعبي والعميد المتقاعد فيصل الزعبي وسعد عثمان الزعبي.
وأشاد المتحدثون، في كلماتهم، التي ألقوها خلال الحفل، الذي أداره الدكتور محمد تيسير الزعبي، بالجهود المتواصلة لجلالة الملك في بناء الأردن الحديث وتحسين مستوى معيشة المواطنين ضمن رؤية ملكية شاملة تغطي جميع المجالات السياسية والاقتصادية والإدارية والاجتماعية.
واعتبروا أن حكمة وحنكة الملك جعلت الأردن نموذجاً للثبات والاعتدال وعززت مكانته على المستوى الدولي رغم التحديات والأزمات التي تشهدها المنطقة.
