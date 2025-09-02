الثلاثاء 2025-09-02 10:38 ص
 

الغذاء والدواء تقرر سحب طلاء الأظافر "الجل" لاحتوائه على مادة محظورة

المؤسسة العامة للغذاء والدواء
المؤسسة العامة للغذاء والدواء
 
الثلاثاء، 02-09-2025 10:17 ص
الوكيل الإخباري-   قررت المؤسسة العامة للغذاء والدواء سحب مستحضرات طلاء الأظافر من نوع (Gel Color)، المعروف بطلاء الجل بالأشعة فوق البنفسجية أو طلاء الأظافر الهجين، لاحتوائها على المادة المحظورة TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide)، وذلك استنادًا إلى لائحة المفوضية الأوروبية رقم 877/2025، التي تحظر استخدام هذه المادة اعتبارًا من 1 أيلول 2025، نظرًا لتأثيراتها الصحية.اضافة اعلان


وأوضحت المؤسسة، في بيان صحفي اليوم، أنها منعت تداول المستحضرات المذكورة وأوقفت استيرادها، كما علّقت تسجيل المنتجات الجديدة التي تحتوي عليها، إضافة إلى وقف استقبال طلبات تسجيل جديدة لمستحضرات مماثلة.

وأكدت أن فرق الرقابة الميدانية باشرت تتبع المستحضرات التي تحتوي على المادة المحظورة، وحصر كمياتها بالتنسيق مع موزّعيها، تمهيدًا لسحبها من الأسواق حسب الأصول.

وأضافت أنها عمّمت القرار وما يرتبط به من إجراءات على الجهات المعنية كافة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لضمان مأمونية وسلامة المنتجات المتداولة في السوق المحلي، ومتابعة التحديثات، واللوائح، والتنبيهات الصادرة عن الهيئات الصحية الدولية، والتوصيات الصادرة عن اللجنة الفنية المختصة في مديرية الأجهزة الطبية والمستلزمات ومستحضرات التجميل.

ودعت المؤسسة المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى، من خلال خط الشكاوى المجاني 117114، أو عبر البريد الإلكتروني: [email protected]
، أو "الواتس آب" على الرقم: 0795632000.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

باحات المسجد الأقصى المبارك

فلسطين مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

القمح

أخبار محلية رفع سعر بيع طن دقيق القمح الموحد بنحو 59 قرشاً

gyi

أخبار الشركات زين تطلق حملتها الصيفية الأضخم “Zain Happy Box” عبر تطبيقها الإلكتروني

المركز الوطني للأمن السيبراني

أخبار محلية تطبيق البرنامج التنفيذي للإطار الوطني للأمن السيبراني بالاستهلاكية المدنية

المؤسسة العامة للغذاء والدواء

أخبار محلية الغذاء والدواء تقرر سحب طلاء الأظافر "الجل" لاحتوائه على مادة محظورة

ننننه

فن ومشاهير "السرطان سرقه منا".. الموت يؤلم الإعلامي اللبناني نيشان (صورة)

لللل

فن ومشاهير إعلامية سورية شهيرة تكشف كيف هددها نظام الأسد (فيديو)

أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية، فجر الثلاثاء، على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها ثلاث محاولات تهريب لكميات كبيرة من المواد المخدرة، في مواقع مختلفة باستخدام بالونات موجهة بأجهزة بدائية الصنع. وتمكنت قو

أخبار محلية الجيش يحبط 3 محاولات تهريب في مواقع مختلفة عبر بالونات



 
 





الأكثر مشاهدة