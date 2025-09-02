الغذاء والدواء تقرر سحب طلاء الأظافر "الجل" لاحتوائه على مادة محظورة

وأوضحت المؤسسة، في بيان صحفي اليوم، أنها منعت تداول المستحضرات المذكورة وأوقفت استيرادها، كما علّقت تسجيل المنتجات الجديدة التي تحتوي عليها، إضافة إلى وقف استقبال طلبات تسجيل جديدة لمستحضرات مماثلة.
وأكدت أن فرق الرقابة الميدانية باشرت تتبع المستحضرات التي تحتوي على المادة المحظورة، وحصر كمياتها بالتنسيق مع موزّعيها، تمهيدًا لسحبها من الأسواق حسب الأصول.
وأضافت أنها عمّمت القرار وما يرتبط به من إجراءات على الجهات المعنية كافة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لضمان مأمونية وسلامة المنتجات المتداولة في السوق المحلي، ومتابعة التحديثات، واللوائح، والتنبيهات الصادرة عن الهيئات الصحية الدولية، والتوصيات الصادرة عن اللجنة الفنية المختصة في مديرية الأجهزة الطبية والمستلزمات ومستحضرات التجميل.
ودعت المؤسسة المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى، من خلال خط الشكاوى المجاني 117114، أو عبر البريد الإلكتروني: [email protected]
، أو "الواتس آب" على الرقم: 0795632000.
