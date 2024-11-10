الفناطسة يلتقي رئيس الاتحاد الحر لعمال البحرين

وحسب بيان للاتحاد، تناول اللقاء، آليات تعزيز دور الحركة النقابية على المستوى العربي، وضرورة توحيد الرؤى والآراء بشأن موقف نقابي موحد إزاء القضايا النقابية العربية، والتحديات التي تواجه العمال، إلى جانب تبادل التجارب والخبرات النقابية في البلدين الشقيقين.
وفي نهاية اللقاء، جرى تبادل الدورع التذكارية بين الطرفين، تأكيدا على عمق العلاقات التي تجمع الحركة النقابية في كل من الأردن والبحرين.
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