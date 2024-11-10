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الفناطسة يلتقي رئيس الاتحاد الحر لعمال البحرين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
الأحد، 10-11-2024 12:39 م
الوكيل الإخباري- استقبل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، اليوم الأحد، رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، يعقوب يوسف محمد، ضمن زيارة جرى خلالها بحث أوجه التعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات النقابية.اضافة اعلان


وحسب بيان للاتحاد، تناول اللقاء، آليات تعزيز دور الحركة النقابية على المستوى العربي، وضرورة توحيد الرؤى والآراء بشأن موقف نقابي موحد إزاء القضايا النقابية العربية، والتحديات التي تواجه العمال، إلى جانب تبادل التجارب والخبرات النقابية في البلدين الشقيقين. 

وفي نهاية اللقاء، جرى تبادل الدورع التذكارية بين الطرفين، تأكيدا على عمق العلاقات التي تجمع الحركة النقابية في كل من الأردن والبحرين.
 
gnews

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