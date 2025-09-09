"القبول الموحد" تعقد امتحان المفاضلة لطلبة "الثانوية الأجنبية" في الجامعة الأردنية

الوكيل الإخباري- عقدت، الثلاثاء، وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حرم الجامعة الأردنية امتحان المفاضلة للطلبة الأردنيين الحاصلين على معدلات متساوية في شهادات الثانوية العامة الأجنبية للعام الجامعي 2025-2026.

