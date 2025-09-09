الثلاثاء 2025-09-09 04:17 م
 

"القبول الموحد" تعقد امتحان المفاضلة لطلبة "الثانوية الأجنبية" في الجامعة الأردنية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي
 
الثلاثاء، 09-09-2025 02:55 م

الوكيل الإخباري-   عقدت، الثلاثاء، وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حرم الجامعة الأردنية امتحان المفاضلة للطلبة الأردنيين الحاصلين على معدلات متساوية في شهادات الثانوية العامة الأجنبية للعام الجامعي 2025-2026.

وزار الأمين العام للوزارة بالوكالة شادي مساعدة، يرافقه مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب قاعة الامتحان، وتفقد جميع الإجراءات والتي تسير بكل يسر وسهولة.

 
 
