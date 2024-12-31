المتقاعدين العسكريين تفتح باب التقديم لقروض المشاريع الصغيرة

الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، عن فتح باب التقديم للحصول على قروض المشاريع الصغيرة ضمن برنامج (المحفظة الإقراضية) اعتباراً من يوم غد الأربعاء 1 / 1 / 2025



ووجهت ا لمؤسسة الراغبين بالحصول على القروض مراجعة الإدارة العامة أو المكاتب التجارية التابعة للمؤسسة، حسب أماكن السكن وإدخال بياناتهم التقاعدية لاستكمال إجراءات الانتساب، وإنشاء حساب على الموقع الرسمي للمؤسسة ليتسنى لهم التقديم للمشاريع إلكترونيًا اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 1/1/2025 ولغاية 21/1/2025.

اضافة اعلان