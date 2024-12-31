 
الثلاثاء 2024-12-31 11:52 ص
 

المتقاعدين العسكريين تفتح باب التقديم لقروض المشاريع الصغيرة

أرشيفية
أرشيفية
الثلاثاء، 31-12-2024 09:54 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، عن فتح باب التقديم للحصول على قروض المشاريع الصغيرة ضمن برنامج (المحفظة الإقراضية) اعتباراً من يوم غد الأربعاء 1 / 1 / 2025 

ووجهت المؤسسة الراغبين بالحصول على القروض مراجعة الإدارة العامة أو المكاتب التجارية التابعة للمؤسسة، حسب أماكن السكن وإدخال بياناتهم التقاعدية لاستكمال إجراءات الانتساب، وإنشاء حساب على الموقع الرسمي للمؤسسة ليتسنى لهم التقديم للمشاريع إلكترونيًا اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 1/1/2025 ولغاية 21/1/2025.

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وتستهدف هذه القروض المتقاعدين العسكريين الراغبين بإنشاء مشاريع جديدة أو تطوير مشاريع قائمة.

 
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