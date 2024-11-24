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المعايطة والشواربة يبحثان تنظيم الحملات والدعاية الانتخابية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
الأحد، 24-11-2024 03:11 م
الوكيل الإخباري-  استقبل رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، أمين عمّان، الدكتور يوسف الشواربة، في لقاءٍ جمعهما بمقرّ الهيئة بحضور الفرق الفنية المختصّة من الجانبين. وركّز اللقاء على مناقشة آليات تنظيم الحملات والدعاية الانتخابية بما يضمن الحفاظ على السلامة العامة والمظهر الحضاري.اضافة اعلان


وأكّد المعايطة، خلال اللقاء، أهمية تقديم نموذجٍ متكاملٍ في تنظيم الدعاية الانتخابية يعكس الخبرات المكتسبة من قبل أمانة عمّان، ليتمَّ دراسته من قبل الهيئة بمشاركة الجهات المعنيّة، وصولًا إلى صيغةٍ عمليةٍ تحقِّق الأهداف المرجوّة.

وبيّن المعايطة أنَّ الهيئة تسعى إلى تعزيز الشراكة مع كافّة الجهات ذات العلاقة لضمان تنظيم العملية الانتخابية بأسلوبٍ يليق بالتجربة الديمقراطية الأردنية.

ومن جانبه، شدّد الشواربة على ضرورة وضع تشريعاتٍ واضحةٍ لضبط الحملات الانتخابية، مشيرًا إلى أهمية معالجة الممارسات السلبية التي تمَّ رصدها في دوراتٍ سابقةٍ، مثل حجب الإشارات المرورية واستغلال الأشجار والمرافق العامة للدعاية، وهو ما شكّل خطرًا على السلامة العامة وأدّى إلى تشويهٍ بصريٍّ.

وأضاف الشواربة أنَّ أمانة عمّان تمتلك شبكةً واسعةً من الشاشات الإلكترونية التي يمكن استخدامها لتقليل الاعتماد على الوسائلِ التقليدية، مع الإشارة إلى الحاجة لتحديد مواقع مخصّصةٍ للحملات الانتخابية.

وأكّد الشواربة على ضرورة منع وضع الإعلانات الانتخابية في الأماكن التي قد تؤثّر على حركة المرور أو المظهر العامِّ، مثل الدواوير والإشارات المرورية والأعمدة والشوارع الرئيسية.

وخلال اللقاء، قدّم الشواربة مسوَّدة نظامٍ متكاملٍ لتنظيم ومراقبة وسائل الدعاية الانتخابية داخل حدود أمانة عمّان، موضّحًا أنَّ هذا النظام يهدف إلى تحقيق تنظيمٍ حضاريٍّ يتماشى مع حداثة الدولة الأردنية ورؤية جلالة الملك لمستقبلٍ أكثر تطوّرًا، مبيّنًا أنَّ المسوّدة ستخضع للمراجعة من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب لتقديم المقترحات والملاحظات.

وفي ختام اللقاء، أكّد الجانبان أهمية التنسيق والتعاون بين أمانة عمّان والهيئة المستقلة للانتخاب بما يضمن الجاهزية التامة للانتخابات المقبلة. وأشارا إلى أنَّ هذا التعاون يعكس التزام مؤسسات الدولة بتطبيق رؤية التحديث السياسيِّ، بما يسهم في إنجاح العملية الديمقراطية وتعزيز المسيرة الوطنية.
 

gnews

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