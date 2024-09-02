الملك يحذر من تداعيات الاستمرار بالهجمات والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية

الوكيل الإخباري- حذر جلالة الملك عبدالله الثاني من تداعيات الاستمرار بالهجمات والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية على أمن المنطقة واستقرارها.

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وأعاد جلالته في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وزيادة المساعدات الإغاثية للقطاع.



وشدد جلالة الملك على رفض الأردن لأية محاولات لتهجير الأشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة.