الملك يحذر من تداعيات الاستمرار بالهجمات والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية

وأعاد جلالته في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وزيادة المساعدات الإغاثية للقطاع.
وشدد جلالة الملك على رفض الأردن لأية محاولات لتهجير الأشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة.
وثمن جلالته استمرار دعم اليابان لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، لتمكينها من تأدية مهامها وفق تكليفها الأممي.
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