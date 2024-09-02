 
الإثنين 2024-09-02 07:35 م
 

 

الملك يحذر من تداعيات الاستمرار بالهجمات والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية

الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
الإثنين، 02-09-2024 05:02 م

الوكيل الإخباري-   حذر جلالة الملك عبدالله الثاني من تداعيات الاستمرار بالهجمات والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية على أمن المنطقة واستقرارها.

اضافة اعلان


وأعاد جلالته في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وزيادة المساعدات الإغاثية للقطاع.


وشدد جلالة الملك على رفض الأردن لأية محاولات لتهجير الأشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة.


وثمن جلالته استمرار دعم اليابان لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، لتمكينها من تأدية مهامها وفق تكليفها الأممي.

 
gnews

أحدث الأخبار

جدري القردة

خاص بالوكيل بعد تسجيل إصابة بالأردن .. ما هي اعراض جدري القردة ؟

بايدن

فلسطين بايدن: نتنياهو لا يقوم بما يكفي لإبرام صفقة

جدري القرود

أخبار محلية تنويه من وزارة الصحة بعد تسجيل إصابة بجدري القرود

وزارة الصحة

أخبار محلية تسجيل إصابة بجدري القرود في الأردن

صورة عامة للعاصمة عمان

خاص بالوكيل عطلة رسمية جديدة بالاردن بعد الانتخابات

موسى المعايطة

أخبار محلية المعايطة: المستقلة للانتخاب تُطبق مختلف معايير حقوق الإنسان

موسى المعايطة

أخبار محلية المعايطة: الأحزاب السياسية أصبحت اليوم اللَّبنة الأساسية في العملية الانتخابية

رئاسة الوزراء

أخبار محلية صدور "ربط مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي"



 


الأكثر مشاهدة