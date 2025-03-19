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الملك يصل إلى قصر الإليزيه للقاء ماكرون

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جلالة الملك عبدالله الثاني
 
الأربعاء، 19-03-2025 01:50 م
الوكيل الإخباري- وصل جلالة الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، إلى قصر الإليزيه للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.اضافة اعلان
 
 
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