الملك يصل إلى قصر الإليزيه للقاء ماكرون

01:50 م

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الوكيل الإخباري- وصل جلالة الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، إلى قصر الإليزيه للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. اضافة اعلان





