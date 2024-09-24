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الملك يصل إلى مقر الأمم المتحدة

الملك عبدالله الثاني بن الحسين/ ارشيفية
الملك عبدالله الثاني بن الحسين/ ارشيفية
الثلاثاء، 24-09-2024 03:36 م
الوكيل الإخباري-   وصل جلالة الملك  عبدالله الثاني إلى مقر الأمم المتحدة لترؤس الوفد الأردني المشارك في اجتماعات الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدةاضافة اعلان
 
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