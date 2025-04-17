الملك يهنئ الرئيس السوري بذكرى عيد الجلاء

وأعرب جلالته في برقية باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يعيدها على الرئيس الشرع بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب السوري الشقيق وقد تحققت تطلعاته بمزيد من التقدم والازدهار.
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