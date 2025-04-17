الخميس 2025-04-17 03:22 م
 

الملك يهنئ الرئيس السوري بذكرى عيد الجلاء

جلالة الملك عبدالله الثاني
جلالة الملك عبدالله الثاني
 
الخميس، 17-04-2025 02:36 م
الوكيل الإخباري-  هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني، الرئيس السوري أحمد الشرع بمناسبة الذكرى التاسعة والسبعين لعيد الجلاء للجمهورية العربية السورية الشقيقة.اضافة اعلان


وأعرب جلالته في برقية باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يعيدها على الرئيس الشرع بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب السوري الشقيق وقد تحققت تطلعاته بمزيد من التقدم والازدهار.
 
gnews

أحدث الأخبار

قفلب

تكنولوجيا تصعيد جديد.. ترامب يدرس فرض قيود على "ديب سيك"

-د=0هع

فن ومشاهير أول رد فعل من سلاف فواخرجي بعد شطبها من نقابة الفنانين السورية - صورة

نةى

أخبار الشركات السالم: صافي أرباح كابيتال بنك ترتفع بنسبة 50% لتصل إلى 160 مليون دينار مدفوعة بأداء المجموعة القوي

صاروخ لم ينفجر في غزة

فلسطين الأمم المتحدة: قنبلة من بين 10 أُطلقت على قطاع غزة لم تنفجر

حخ0ج

منوعات أفضل 5 خدمات توصيات تداول لعام 2025 لتحقيق أرباح ذكية في أسواق متقلبة

تعبيرية

منوعات مصر تبحث استخدام زيت الطعام لإنتاج وقود الطائرات

فل

تكنولوجيا غوغل تغلق 39.2 مليون حساب على منصتها.. اليكم السبب

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يهنئ الرئيس السوري بذكرى عيد الجلاء



 
 





الأكثر مشاهدة