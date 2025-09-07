الوطنية للتشغيل والتدريب تستمر في استقبال الطلبات للتسجيل للدفعة /33

12:22 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/745115 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- مازال باب التسجيل مستمر في معاهد الوطنية للتشغيل والتدريب والمنتشرة في جميع محافظات المملكة واستقبال طلبات التسجيل في برامجها التدريبية للدفعة (33) على المهن في جميع القطاعات (الإنشاءات والمهن المساندة والكهروميكانيك وقطاع اللوجستيات والطاقة الشمسية) للأعمار من ( 17-30) عاماً للذكور و(17-35) عاماً للإناث ، ولغاية 9/10/2025 من خلال زيارة أقرب معهد او عبر الرابط الالكتروني . https://forms.gle/quXoaQcT8HFHQRmB8 اضافة اعلان



الامتيازات :

- تدريب مجاني

- حوافز شهرية

- اللباس المهني خلال مراحل التدريب المختلفة.

- شهادة كفاءة مهنية صادرة من الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب

- شهادة مزاولة مهنة صادرة من هيئة الإعتماد وضمان الجودة.



لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الالكتروني www.net.mil.Jo للاستفسار يرجى الاتصال على هاتف رقم : (065631000) أو من خلال خدمة الواتساب(0775441900)