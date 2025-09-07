الوطنية للتشغيل والتدريب تستمر في استقبال الطلبات للتسجيل للدفعة /33

الامتيازات :
- تدريب مجاني
- حوافز شهرية
- اللباس المهني خلال مراحل التدريب المختلفة.
- شهادة كفاءة مهنية صادرة من الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب
- شهادة مزاولة مهنة صادرة من هيئة الإعتماد وضمان الجودة.
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الالكتروني www.net.mil.Jo للاستفسار يرجى الاتصال على هاتف رقم : (065631000) أو من خلال خدمة الواتساب(0775441900)
