"اليرموك" تدخل تصنيف QS العالمي لبرامج ماجستير إدارة الأعمال 2026 لأول مرة

جامعة اليرموك
جامعة اليرموك
 
الوكيل الإخباري-   حققت جامعة اليرموك إنجازاً أكاديمياً جديداً بدخولها تصنيف QS العالمي لبرامج ماجستير إدارة الأعمال (Global MBA Rankings 2026)، الذي يصدر سنوياً عن مؤسسة كيو إس العالمية، وذلك للمرة الأولى منذ انطلاق التصنيف عام 2023.

ويغطي التصنيف لهذا العام 390 برنامجاً من 67 دولة من مختلف دول العالم، ويعتمد على مجموعة من المؤشرات الرئيسة تشمل: التوظيف (40%)، العائد على الاستثمار (20%)، مخرجات الخريجين (15%)، الريادة الفكرية (15%)، والتنوع (10%).


ووفق نتائج التصنيف، فقد جاءت برامج الماجستير في إدارة الأعمال التي تطرحها كلية الأعمال في جامعة اليرموك في الفئة +301 عالمياً من بين البرامج المصنفة، وبالمرتبة 22 من أصل 37 برنامجاً على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والثاني مكرر على المستوى المحلي.

 
 
