"اليرموك" تدخل تصنيف QS العالمي لبرامج ماجستير إدارة الأعمال 2026 لأول مرة

ويغطي التصنيف لهذا العام 390 برنامجاً من 67 دولة من مختلف دول العالم، ويعتمد على مجموعة من المؤشرات الرئيسة تشمل: التوظيف (40%)، العائد على الاستثمار (20%)، مخرجات الخريجين (15%)، الريادة الفكرية (15%)، والتنوع (10%).
ووفق نتائج التصنيف، فقد جاءت برامج الماجستير في إدارة الأعمال التي تطرحها كلية الأعمال في جامعة اليرموك في الفئة +301 عالمياً من بين البرامج المصنفة، وبالمرتبة 22 من أصل 37 برنامجاً على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والثاني مكرر على المستوى المحلي.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يودع الشيخ تميم بمطار ماركا
-
الملك يمنح أمير قطر قلادة الحسين بن علي
-
الملك: حياك الله سمو الشيخ تميم بين أهلك في الأردن
-
صدور تعليمات الموافقة على إدخال أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية
-
وزير العدل: إطلاق خدمة التوقيع الرقمي على الوثائق القضائية
-
مؤسسة الضمان الاجتماعي تنشر تقريرها السنوي للعام 2024 على موقعها الإلكتروني
-
بنك الملابس الخيري يطلق صالة متنقلة بمنطقة أم القطين في المفرق
-
استيراد 1.17 مليون جهاز خلوي في 8 شهور