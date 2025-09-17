"اليرموك" تدخل تصنيف QS العالمي لبرامج ماجستير إدارة الأعمال 2026 لأول مرة

الوكيل الإخباري- حققت جامعة اليرموك إنجازاً أكاديمياً جديداً بدخولها تصنيف QS العالمي لبرامج ماجستير إدارة الأعمال (Global MBA Rankings 2026)، الذي يصدر سنوياً عن مؤسسة كيو إس العالمية، وذلك للمرة الأولى منذ انطلاق التصنيف عام 2023.

ويغطي التصنيف لهذا العام 390 برنامجاً من 67 دولة من مختلف دول العالم، ويعتمد على مجموعة من المؤشرات الرئيسة تشمل: التوظيف (40%)، العائد على الاستثمار (20%)، مخرجات الخريجين (15%)، الريادة الفكرية (15%)، والتنوع (10%).