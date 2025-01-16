بحث التعاون بين "البريد الأردني" ومديرية الأمن العام

وبحسب بيان للشركة، حضر اللقاء عدد من ضباط الأمن العام والمدير العام لشركة البريد الأردني هنادي الطيب.
وبحث اللقاء، الترويج لمواقع التجارة الإلكترونية الخاصة بالأمن العام، وتقديم الخدمات البريدية التي تدعم هذا القطاع، وإمكانية الاستفادة من البطاقات المدفوعة مسبقا، وكذلك تواجد البريد الأردني في المواقع التي تحتاج إلى دفع إلكتروني لتقديم خدمة الدفع الإلكتروني والخدمات المالية والبريدية.
-
أخبار متعلقة
-
فيلم "حدود من نار" توثيق استثنائي لمعركة الاردن ضد تهريب المخدرات
-
"الزراعة" تخصص 5 ملايين دينار لبرنامج التمويل الريفي
-
الملكية الأردنية تستأنف رحلاتها إلى دمشق نهاية الشهر الحالي
-
استطلاع: 70% من قادة الرأي يعتقدون أن الحكومة قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة
-
صندوق الطاقة المتجددة يناقش ترشيد الاستهلاك في القطاع الصناعي
-
مدير الأحوال المدنية يتفقد سير العمل في مكتب الزرقاء
-
الملك يبحث هاتفيا مع رئيس الوزراء الهولندي المستجدات في غزة
-
45 محامياً جديداً يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل