بحث التعاون بين "البريد الأردني" ومديرية الأمن العام

الوكيل الإخباري- بحث رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني، سامي الداوود خلال لقائه مساعد مدير الأمن العام للقضائية، العميد الدكتور علي الزعبي، اليوم الخميس في مقر الشركة، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في تقديم الخدمات البريدية.

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وبحسب بيان للشركة، حضر اللقاء عدد من ضباط الأمن العام والمدير العام لشركة البريد الأردني هنادي الطيب.