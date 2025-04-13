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بدء الصيانة الدورية لـ"تلفريك عجلون" استعداداً للموسم الصيفي

احدى عربات تلفريك عجلون
تلفريك عجلون
 
الأحد، 13-04-2025 05:34 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية عن بدء تنفيذ أعمال الصيانة الدورية المجدولة لـ"تلفريك عجلون"، والتي ستنفذ على مرحلتين، تبدأ الأولى يوم غد الاثنين ولغاية الأربعاء المقبل، والثانية من 21 لغاية 23 نسيان الحالي، حرصا على استمرار عمله خلال عطلات نهاية الأسبوع وإتاحة الفرصة للزوار للاستمتاع بكافة مرافق المنتجع.

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وقال مدير عام المناطق التنموية محمد الواكد، إن أعمال الصيانة تهدف إلى فحص كابل التلفريك والتأكد من الجهوزية الفنية الكاملة للمنظومة قبيل انطلاق الموسم السياحي الصيفي للعام 2025، مؤكدا أن هذه الصيانة تعد إجراء ضروريا لضمان الالتزام بأعلى معايير الأمان التي توصي بها الشركة المصنعة.

 
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احدى عربات تلفريك عجلون

أخبار محلية بدء الصيانة الدورية لـ"تلفريك عجلون" استعداداً للموسم الصيفي



 
 





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