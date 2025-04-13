بدء الصيانة الدورية لـ"تلفريك عجلون" استعداداً للموسم الصيفي

الوكيل الإخباري- أعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية عن بدء تنفيذ أعمال الصيانة الدورية المجدولة لـ"تلفريك عجلون"، والتي ستنفذ على مرحلتين، تبدأ الأولى يوم غد الاثنين ولغاية الأربعاء المقبل، والثانية من 21 لغاية 23 نسيان الحالي، حرصا على استمرار عمله خلال عطلات نهاية الأسبوع وإتاحة الفرصة للزوار للاستمتاع بكافة مرافق المنتجع.

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