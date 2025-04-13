بدء الصيانة الدورية لـ"تلفريك عجلون" استعداداً للموسم الصيفي

وقال مدير عام المناطق التنموية محمد الواكد، إن أعمال الصيانة تهدف إلى فحص كابل التلفريك والتأكد من الجهوزية الفنية الكاملة للمنظومة قبيل انطلاق الموسم السياحي الصيفي للعام 2025، مؤكدا أن هذه الصيانة تعد إجراء ضروريا لضمان الالتزام بأعلى معايير الأمان التي توصي بها الشركة المصنعة.
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