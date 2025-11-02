الأحد 2025-11-02 06:56 م
 

بلدية إربد تبحث وغرفة التجارة صيانة سوق الصاغة

جانب من الجولة
 
الأحد، 02-11-2025 05:39 م

الوكيل الإخباري- بحثت بلدية إربد الكبرى اليوم الأحد، مع غرفة تجارة إربد، إجراءات صيانة سوق الصاغة، وسط المدينة، وفق ما تم التوافق عليه في اجتماع سابق.

وقال رئيس لجنة البلدية عماد العزام، إن البلدية قامت خلال فترة قياسية بتوسعة الدرج الواقع في الجهة الشرقية من السوق، إضافة إلى تأمين إبقاء مداخل السوق خالية من البسطات، وفتح الطريق أمام المشاة، وتنفيذ صيانة كاملة لساحة السوق، واستبدال البلاط التالف.


وأشار العزام خلال جولة في السوق، إلى أن المنطقة ما تزال تعاني من وجود عدد من المكاره الصحية الخطرة، التي تتطلب اتخاذ إجراءات فورية من قبل البلدية ولجنة الصحة والسلامة العامة في المحافظة، خاصة مع وجود بعض الأبنية شبه المهجورة في المنطقة.


ودعا العزام التجار الى توحيد اللوحات الإعلانية ودهان أبواب محلاتهم بلون موحد للحفاظ على جمالية المكان.


من جهته، ثمن رئيس الغرفة محمد الشوحة، تعاون البلدية وتنفيذ مطالب الغرفة، مؤكدا أن الأيام القادمة ستشهد مزيدا من الإجراءات التي تستهدف تحسين الوضع الاقتصادي والتجاري في المنطقة.


من جهته دها الشوحة تجار السوق الى التعاون مع البلدية، وعدم التردد في إبداء ملاحظاتهم واحتياجاتهم.

 
 
