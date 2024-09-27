بلدية الشعلة تحيل عطاء شراء خلطات إسفلتية لمناطقها بقيمة 150 ألف دينار

وأضاف الخزاعلة في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن البلدية أنهت بناء حجر الكندرين لحماية المنازل التي كانت تداهمها مياه الأمطار في فصل الشتاء، كما تم إحالة عطاء شراء خلطات أسفلتيه لشوارع مناطق البلدية بقيمة 150000 دينار، كما تم الانتهاء من إجراءات عطاء تصريف مياه الأمطار، وسيتم مباشرة العمل خلال أسبوعين لتصريف مياه الشارع الرئيسي في منطقة سحم الكفارات.
وبين الخزاعلة، أن البلدية قامت أيضا بتنفيذ ووضع عبارات تصريف مياه الأمطار لشارع الجنزير الذي تم فتحه وتجهيزه للتعبيد في منطقة سمر، كما قامت البلدية بفتح شوارع في منطقة السنينة والدواقير في منطقة سحم الكفارات والجلمة في منطقة سمر، وذلك بواسطة الآليات التابعة لمجالس الخدمات المشتركة في محافظة إربد ولواء بني كنانة، مشيرا إلى أن البلدية أعلنت عن عطاء لفتح وتعبيد الشوارع التابعة لمناطق البلدية في بلدتي سحم وسمر في لواء بني كنانة.
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