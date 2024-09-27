بلدية الشعلة تحيل عطاء شراء خلطات إسفلتية لمناطقها بقيمة 150 ألف دينار

الوكيل الإخباري- - قال رئيس بلدية الشعلة التابعة للواء بني كنانة المهندس معاوية خزاعلة، إن كوادر بلدية الشعلة واستعدادا لفصل الشتاء، قامت بفتح جميع عبارات تصريف المياه والقنوات ومجاري الأودية في جميع المناطق التابعة للبلدية.

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وأضاف الخزاعلة في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن البلدية أنهت بناء حجر الكندرين لحماية المنازل التي كانت تداهمها مياه الأمطار في فصل الشتاء، كما تم إحالة عطاء شراء خلطات أسفلتيه لشوارع مناطق البلدية بقيمة 150000 دينار، كما تم الانتهاء من إجراءات عطاء تصريف مياه الأمطار، وسيتم مباشرة العمل خلال أسبوعين لتصريف مياه الشارع الرئيسي في منطقة سحم الكفارات.