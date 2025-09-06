بني مصطفى تعرض لأبرز مبادرات قطاع تمكين المرأة خلال الفترة المقبلة

وقدمت بني مصطفى، الأهداف الاستراتيجية للقطاع ومنها رفع نسبة المشاركة الاقتصادية للنساء كأساس لتحقيق النمو الاقتصادي، وإطلاق إمكانات المرأة كافة، خاصة الشابات وخريجات الجامعات، وتحسين نوعية الحياة وانعكاس ذلك على مستوى المعيشة للمرأة والعائلة والمجتمع، ورفع ترتيب الأردن في المؤشرات العالمية، وتطوير مؤشر وطني لرصد وتتبع المشاركة الاقتصادية للمرأة على مستوى القطاعات المستهدفة والمؤسسات والشركات.
