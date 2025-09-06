بني مصطفى تعرض لأبرز مبادرات قطاع تمكين المرأة خلال الفترة المقبلة

الوكيل الإخباري- عرضت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، لأبرز الأولويات والمبادرات لقطاع تمكين المرأة خلال البرنامج التنفيذي (2026-2029) خلال جلسة العمل المتخصصة والمتعلقة بقطاع تمكين المرأة لإعداد البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي.

وقدمت بني مصطفى، الأهداف الاستراتيجية للقطاع ومنها رفع نسبة المشاركة الاقتصادية للنساء كأساس لتحقيق النمو الاقتصادي، وإطلاق إمكانات المرأة كافة، خاصة الشابات وخريجات الجامعات، وتحسين نوعية الحياة وانعكاس ذلك على مستوى المعيشة للمرأة والعائلة والمجتمع، ورفع ترتيب الأردن في المؤشرات العالمية، وتطوير مؤشر وطني لرصد وتتبع المشاركة الاقتصادية للمرأة على مستوى القطاعات المستهدفة والمؤسسات والشركات.