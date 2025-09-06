السبت 2025-09-06 07:09 م
 

بني مصطفى تعرض لأبرز مبادرات قطاع تمكين المرأة خلال الفترة المقبلة

وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى
وفاء بني مصطفى
 
السبت، 06-09-2025 06:18 م

الوكيل الإخباري-    عرضت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، لأبرز الأولويات والمبادرات لقطاع تمكين المرأة خلال البرنامج التنفيذي (2026-2029) خلال جلسة العمل المتخصصة والمتعلقة بقطاع تمكين المرأة لإعداد البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي.

اضافة اعلان


وقدمت بني مصطفى، الأهداف الاستراتيجية للقطاع ومنها رفع نسبة المشاركة الاقتصادية للنساء كأساس لتحقيق النمو الاقتصادي، وإطلاق إمكانات المرأة كافة، خاصة الشابات وخريجات الجامعات، وتحسين نوعية الحياة وانعكاس ذلك على مستوى المعيشة للمرأة والعائلة والمجتمع، ورفع ترتيب الأردن في المؤشرات العالمية، وتطوير مؤشر وطني لرصد وتتبع المشاركة الاقتصادية للمرأة على مستوى القطاعات المستهدفة والمؤسسات والشركات.

 

وأشارت بني مصطفى إلى أبرز الممكنات والإنجازات التي نفذت خلال المرحلة السابقة ومنها إطلاق استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، وإطلاق دراسة تبين واقع المرأة في 10 قطاعات، وإطلاق دراسة ثانية تبين واقع المرأة في المحافظات، وإنشاء حاضنات أعمال وتدريب 2881 سيدة وتحويل 338 امرأة من القطاع غير المنظم إلى المنظّم، وإنشاء 1296 حضانة منزلية لـ 51084 طفلا ووفرت 5184 فرصة عمل.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

علم مصر

عربي ودولي الخارجية المصرية: معبر رفح مفتوح والإغلاق من الجانب الاسرائيلي

رئاسة الوزراء

أخبار محلية انعقاد الجلسة الأخيرة لمناقشة البرنامج التنفيذي الثاني "للتحديث الاقتصادي"

رئاسة الوزراء

أخبار محلية إيجاز صحفي حكومي اليوم

وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى

أخبار محلية بني مصطفى تعرض لأبرز مبادرات قطاع تمكين المرأة خلال الفترة المقبلة

وفد وزاري يطلع على الواقع الخدمي والبيئي في الأزرق

أخبار محلية وفد وزاري يطلع على الواقع الخدمي والبيئي في الأزرق

وزارة الشباب

أخبار محلية اختتام المرحلة التدريبية الثالثة من برنامج نشامى 2025

وزارة التربية والتعليم

خاص بالوكيل التربية لـ " الوكيل " : لا إلغاء لإجازة يوم السبت في المدارس

إدارة ترخيص السّواقين والمركبات

أخبار محلية السواقين والمركبات تطرح 218 رقماً ثلاثياً مميزاً تحمل ترميز واحد



 
 





الأكثر مشاهدة