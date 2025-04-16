بيان صادر عن أهالي دير السعنة

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الوكيل الإخباري- نحن أهالي بلدة دير السعنة، نستنكر بأشد العبارات المحاولات الإرهابية الجبانة التي تستهدف أمن الأردن واستقراره، ونؤكد وقوفنا صفًا واحدًا في وجه كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الوطن أو تهديد سلامة أبنائه. اضافة اعلان





إننا نؤمن بأن هذه الأعمال الإجرامية لا تمتّ للدين أو القيم الإنسانية بصلة، وهي محاولات يائسة لن تنال من عزيمتنا ووحدتنا، بل ستزيدنا إصرارًا على التمسك بثوابتنا الوطنية، والوقوف خلف قيادتنا الهاشمية المظفّرة، وعلى رأسها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله ورعاه.



كما نُحيّي أجهزتنا الأمنية الباسلة التي تقف سَدًّا منيعًا في وجه الفتنة والإرهاب، ونُشيد بيقظتها وتضحياتها في سبيل حماية الوطن والمواطن.



ونحن في دير السعنة، كبارًا وصغارًا، رجالًا ونساءً، نؤكد أننا جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني الأردني، وسنظل دائمًا في خندق الوطن، ندافع عنه بكل ما نملك.



حفظ الله الأردن، وحمى الله قيادتنا الهاشمية،

وأدام علينا نعمة الأمن والأمان

تحت ظل حضرة صاحب الجلالة

الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظّم، حفظه الله ورعاه.

أهالي دير السعنة

المملكة الأردنية الهاشمية