تحت رعاية الأمير الحسن بن طلال الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية

وقال رئيس المجمع الدكتور محمد عدنان البخيت، بكلمة ألقاها في الاحتفال الذي حضره وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد أحمد الخلايلة؛ "لا نريد ليوم اللغة العربية هذا أن يكون يوما احتفاليا، بل نتوجه بالسؤال الكبير: ما هو مستقبل اللغة العربية لدى أطفالنا وشبابنا قراءة وكتابة على ضوء المكتشفات المتجددة في كل من وسائل الاتصال الاجتماعي واللغة والذكاء الاصطناعي".
وأضاف الدكتور البخيت أن هذا الأمر يستوجب منا التأكيد على مسؤولية المؤسسات الرسمية والأهلية في الالتزام بالحفاظ على الاستخدام السليم للغة العربية.
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