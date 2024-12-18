تحت رعاية الأمير الحسن بن طلال الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية

الوكيل الإخباري- تحت رعاية سمو الأمير الحسن بن طلال، رئيس منتدى الفكر العربي، احتفل مجمع اللغة العربية الأردني، اليوم الأربعاء، في مقر المجمع، باليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف في 18 من كانون الأول من كل عام.

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وقال رئيس المجمع الدكتور محمد عدنان البخيت، بكلمة ألقاها في الاحتفال الذي حضره وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد أحمد الخلايلة؛ "لا نريد ليوم اللغة العربية هذا أن يكون يوما احتفاليا، بل نتوجه بالسؤال الكبير: ما هو مستقبل اللغة العربية لدى أطفالنا وشبابنا قراءة وكتابة على ضوء المكتشفات المتجددة في كل من وسائل الاتصال الاجتماعي واللغة والذكاء الاصطناعي".