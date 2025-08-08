تحذيرات للوقاية من ارتفاع درجات الحرارة

06:58 م

الوكيل الإخباري- أصدرت مديرية التوعية والإعلام الصحي في وزارة الصحة، الجمعة، سلسلة من التحذيرات المهمة بشأن الوقاية من الإصابة بضربة الشمس والإجهاد الحراري، وذلك في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة الذي تشهده المملكة. اضافة اعلان





وأكدت التحذيرات أن ارتفاع درجة الحرارة إلى نحو 40 درجة مئوية، والتعرض المباشر لأشعة الشمس قد يؤدي إلى ظهور أعراض تشمل "دوخة وفقدان الوعي أو الإغماء، بالإضافة إلى تسارع ضربات القلب وزيادة سرعة التنفس، واحمرار الجلد مع سخونته، وغثيان وقيء، إضافة إلى صداع وتشوش ذهني قد يصل إلى الهلوسة".



وقالت، من خلال الإرشادات، إن الوقاية من هذه الأعراض تكون عبر اتباع التوصيات، ومنها تجنب ممارسة أي نشاط بدني يتطلب بذل مجهود في الأجواء الحارة، وارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة فاتحة اللون، مع تفضيل الملابس القطنية.



وشددت التوصيات على أهمية شرب الماء بكثرة وعلى فترات متقاربة للحفاظ على ترطيب الجسم والوقاية من الجفاف في الأجواء الحارة، بالإضافة إلى عدم خروج كبار السن من المنزل في أوقات الحر الشديد، كما حذرت من ترك الأطفال داخل المركبات في الأجواء الحارة.



وأكدت المديرية ضرورة عدم السماح للأطفال باللعب خارج المنزل في الأجواء الحارة، مع الحرص على تهوية المنزل وتبريده باستخدام المراوح أو التكييف خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة.



من جهة أخرى، أصدر المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، اليوم، مجموعة من الإرشادات الصحية المهمة لحماية الأشخاص من الإجهاد الحراري وضربة الشمس.



وفي بيان نشره المركز الوطني، أكد أهمية التزام المواطنين بالإرشادات التي يصدرها في ظل موجات الحر المتزايدة وارتفاع درجات الحرارة، لتجنب الإصابة بضربات الشمس أو غيرها، لا سمح الله.

