تخريج طلبة الدبلوم العالي لإعداد المعلمين في الجامعة الهاشمية

وقال مساعد عميد شؤون الطلبة الدكتور أيمن عليمات، إن برنامج الدبلوم العالي لإعداد المعلمين في الجامعة الهاشمية من البرامج الرائدة على المستوى العربي والعالمي.
وبين، أن البرنامج يهدف لإعداد معلمي المستقبل المؤهلين في الكفايات التعليمية والتربوية في تخصصات الرياضيات واللغتين العربية والإنجليزية والعلوم ومعلم الصف، وهو برنامج يقوم على بناء الخبرة المدرسية التطبيقية النوعية.
وفي ختام الحفل، سلم عميد كلية الدراسات العليا الدكتور عدنان مقطش الشهادات للخريجين والخريجات.
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