 
الخميس 2024-12-05 06:39 م
 

تسويات ضريبية لـ 79 شركةً ومكلَّفاً

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
الخميس، 05-12-2024 05:06 م
الوكيل الإخباري- وافق مجس الوزراء ، الخميس ، على توصيات لجنة تسوية القضايا الضَّريبيَّة بتسوية أوضاع (79) شركةً ومكلَّفاً.اضافة اعلان


ويأتي الاستمرار بهذه التَّسويات انسجاماً مع نهج الحكومة وقراراتها المتعلِّقة بالتَّحفيز الاقتصادي ودعم الاستثمار وفقاً لرؤية التَّحديث الاقتصادي، وذلك بهدف تحفيز الأنشطة الاقتصاديَّة وتعزيز الالتزام الضَّريبي للمكلَّفين وفقاً لأحكام القانون.
 
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