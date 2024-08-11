تشكيلات إدارية في وزارة الداخلية- أسماء

تعيين مدراء الأقضية في وزارة الداخلية المذكورين تالياً بوظيفة متصرف وهم :
- عبد الله محمد ابراهيم المحاميد
- زياد محمد سليم الموسى
- اياد فلاح حمد النعيمات
- خالد لطفي علي حمدان
- عمر "محمد حلمي" تركي الشريدة
- حاكم محمود سليمان علاونة
كما شملت التشكيلات ايضا تعيين الموظفين الإداريين من كادر وزارة الداخلية المذكورين تالياً بوظيفة مدير قضاء اعتباراً من تاريخ 12/08/2024 وهم :
- محمد ابراهيم محمد بني عطا
- جابر محمد ظاهر المشاقبة
- ثامر غازي صالح الزبن
- مراد صالح مسلم الخليفات
- سامر فالح ابراهيم التويجر
- غازي طلال نوفان العدوان
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