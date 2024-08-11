تشكيلات إدارية في وزارة الداخلية- أسماء

الوكيل الاخباري- قرر وزير الداخلية مازن الفراية اجراء التشكيلات التالية في الوزارة لاعتبارات ادارية وذلك اعتبارا من تاريخ 11/08/2024 وكما يلي :



تعيين مدراء الأقضية في وزارة الداخلية المذكورين تالياً بوظيفة متصرف وهم :

- عبد الله محمد ابراهيم المحاميد

- زياد محمد سليم الموسى

- اياد فلاح حمد النعيمات

- خالد لطفي علي حمدان

- عمر "محمد حلمي" تركي الشريدة

- حاكم محمود سليمان علاونة

كما شملت التشكيلات ايضا تعيين الموظفين الإداريين من كادر وزارة الداخلية المذكورين تالياً بوظيفة مدير قضاء اعتباراً من تاريخ 12/08/2024 وهم :

- محمد ابراهيم محمد بني عطا

- جابر محمد ظاهر المشاقبة

- ثامر غازي صالح الزبن

- مراد صالح مسلم الخليفات

- سامر فالح ابراهيم التويجر

- غازي طلال نوفان العدوان