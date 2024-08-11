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تشكيلات إدارية في وزارة الداخلية- أسماء

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية




 

الأحد، 11-08-2024 11:04 ص

الوكيل الاخباري-  قرر وزير الداخلية مازن الفراية اجراء التشكيلات التالية في الوزارة لاعتبارات ادارية وذلك اعتبارا من تاريخ 11/08/2024 وكما يلي :


تعيين مدراء الأقضية في وزارة الداخلية المذكورين تالياً بوظيفة متصرف وهم : 
- عبد الله محمد ابراهيم المحاميد 
- زياد محمد سليم الموسى
- اياد فلاح حمد النعيمات 
- خالد لطفي علي حمدان 
- عمر "محمد حلمي" تركي الشريدة 
- حاكم محمود سليمان علاونة
كما شملت التشكيلات ايضا تعيين الموظفين الإداريين من كادر وزارة الداخلية المذكورين تالياً بوظيفة مدير قضاء اعتباراً من تاريخ 12/08/2024 وهم :
- محمد ابراهيم محمد بني عطا
- جابر محمد ظاهر المشاقبة 
- ثامر غازي صالح الزبن 
- مراد صالح مسلم الخليفات 
- سامر فالح ابراهيم التويجر 
- غازي طلال نوفان العدوان

gnews

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