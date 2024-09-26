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تصادم مركبتين على طريق ياجوز يسبب ازدحاما شديدا

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 26-09-2024 08:14 ص

الوكيل الإخباري-   وقع تصادم لمركبتين في طريق ياجوز قبل إشارة وزارة التعليم العالي شمالي العاصمة عمان. 

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التصادم الذي وقع صباح اليوم الخميس، أدى إلى ازدحام شديد، فيما باشرت مرتبات |إدارة السير المركزية بتسيير الحركة المرورية.

 
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