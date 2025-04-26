تنشيط السياحة تناقش التقرير السنوي لعام 2024

وعرض مدير عام الهيئة، الدكتور عبد الرزاق عربيات، جملة من الإجراءات التي قامت بها الهيئة خلال عام 2024، من ضمنها حملات ترويجية مبتكرة في الأسواق العالمية، وتنظيم عدد من الفعاليات والمعارض الدولية التي أسهمت في تعزيز مكانة الأردن كوجهة سياحية متميزة على خارطة السياحة العالمية، بالإضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ برامج سياحية نوعية شملت مختلف المحافظات.
كما ناقش الاجتماع تقرير المدقق القانوني المستقل، الذي بين من خلاله أن البيانات المالية لهيئة تنشيط السياحة تعبر بعدالة عن وضعها المالي، مؤكدًا التزامها بأعلى معايير الشفافية والحوكمة.
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