توضيح حول أسعار الدواجن في السوق المحلي

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الوكيل الإخباري- قال رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، الدكتور محمد عبيدات، إن أسعار السلع في السوق المحلية، انخفضت إلى ما كانت عليه قبل شهر رمضان. اضافة اعلان





وأوضح في بيان اليوم الخميس، أن أسعار السلع خلال رمضان الحالي ضمن معدلاتها الطبيعية، مقارنة بنفس الشهر من سنوات سابقة.



وأكد أن أسعار الدجاج الطازج ودجاج النتافات انخفضت بنسبة 12.5 بالمئة رغم بقائها دون مستوياتها الاعتيادية، كما أشار الى استقرار أسعار اللحوم الحمراء بمختلف أنواعها عند مستويات مرتفعة بعد انخفاضها مقارنة مع أسعار قبل الشهر الفضيل.



ولفت إلى أن أسعار الخضروات والفواكه عادت إلى مستوياتها الاعتيادية باستثناء بعض السلع مثل الباذنجان الكلاسيك والبندورة، فيما انخفض الخيار بنحو 50 بالمئة والكوسا بنحو 25 بالمئة.

وأوضح أن الجمعية تتابع جولاتها الميدانية على الأسواق لرصد حركة أسعار السلع الأساسية والسلع التموينية لمعرفة أي تطورات حدثت عليها ارتفاعا أو انخفاضا.

