حادث سير في شارع الجيش

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - وقع حادث سير بين 3 مركبات في شارع الجيش ، وفق ادارة السير المركزية .

وبحسب الادارة تسبب الحادث بأثر مروري ملحوظ وتحديداً على بداية جسر المحطة للمركبات القادمة من الزرقاء باتجاه وسط البلد .