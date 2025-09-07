الأحد 2025-09-07 04:53 م
 

حادث سير في شارع الجيش

الدفاع المدني
الدفاع المدني
 
الأحد، 07-09-2025 02:21 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  وقع حادث سير  بين 3 مركبات في شارع الجيش ، وفق ادارة السير المركزية .

وبحسب الادارة تسبب الحادث بأثر مروري ملحوظ وتحديداً على بداية جسر المحطة للمركبات القادمة من الزرقاء باتجاه وسط البلد .

 

وقالت الادارة ان مجموعات ادارة السير في الموقع لرفع اثر الحادث وسحب حركة السير . 

 
 
