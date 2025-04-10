رئيس الجامعة الهاشمية يؤكد أهمية المشاغل الهندسية في تطوير بيئة التعليم

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الجامعة الهاشمية، الدكتور خالد الحياري، أهمية تعزيز دور المشاغل الهندسية في تدريب الطلبة وتوسيع نشاطها في التصنيع لتلبية احتياجات الجامعة من الأثاث والمواد.

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