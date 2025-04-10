الخميس 2025-04-10 09:16 م
 

رئيس الجامعة الهاشمية يؤكد أهمية المشاغل الهندسية في تطوير بيئة التعليم

الجامعة الهاشمية
الجامعة الهاشمية
 
الخميس، 10-04-2025 08:36 م

الوكيل الإخباري-   أكد رئيس الجامعة الهاشمية، الدكتور خالد الحياري، أهمية تعزيز دور المشاغل الهندسية في تدريب الطلبة وتوسيع نشاطها في التصنيع لتلبية احتياجات الجامعة من الأثاث والمواد.

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وشدد الحياري على دور دائرة المستودعات واللوازم في تأمين احتياجات الجامعة بكفاءة، مُشيدًا بجهود الكوادر خلال جولة تفقدية، استمع الحياري لملاحظات القائمين على المشاغل حول الخدمات المقدمة للطلبة وسبل تطوير الإنتاج الداخلي للأثاث وفق مواصفات حديثة.

 
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