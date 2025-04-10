رئيس الجامعة الهاشمية يؤكد أهمية المشاغل الهندسية في تطوير بيئة التعليم

وشدد الحياري على دور دائرة المستودعات واللوازم في تأمين احتياجات الجامعة بكفاءة، مُشيدًا بجهود الكوادر خلال جولة تفقدية، استمع الحياري لملاحظات القائمين على المشاغل حول الخدمات المقدمة للطلبة وسبل تطوير الإنتاج الداخلي للأثاث وفق مواصفات حديثة.
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