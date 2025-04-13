رياض الخرابشة مديراً عاماً لهيئة تنظيم قطاع النقل البري

ويأتي تعيين الخرابشة ضمن جهود الحكومة لتعزيز كفاءة قطاع النقل وتطوير بنيته الإدارية والتنظيمية.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الأوقاف يفتتح الدورة 46 لشرح مضامين رسالة عمان
-
وزير اسبق يُحذر : مشروع قانون سيحوّل كل من يملك بيتًا إلى مستأجر !
-
الوطني لمكافحة الأوبئة يناقش تقرير الرصد الوطني لمقاومة مضادات الميكروبات
-
الحكومة تقر اعفاءً جزئيا لموظفين جمعوا بين راتبين .. وفق هذه الشروط
-
اعلان صادر عن مديرية الخدمات الطبية الملكية
-
الخدمات العامة: عدم تنظيم قطاع العمالة المنزلية يفاقم ظاهرة هروب العاملات
-
بيت الشعر العربي يكرم العتوم والنوايسة
-
إعادة طرح عطاء لشراء خدمات أتمتة عمليات مراكز الأعلاف للمرة الثانية