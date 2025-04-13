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رياض الخرابشة مديراً عاماً لهيئة تنظيم قطاع النقل البري

المهندس رياض الخرابشة
المهندس رياض الخرابشة
 
الأحد، 13-04-2025 12:50 م
الوكيل الإخباري- أقرت رئاسة الوزراء تعيين الدكتور رياض الخرابشة مديراً عاماً لهيئة تنظيم قطاع النقل البري.اضافة اعلان


ويأتي تعيين الخرابشة ضمن جهود الحكومة لتعزيز كفاءة قطاع النقل وتطوير بنيته الإدارية والتنظيمية.
 
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