زراعة الوسطية تدعو مزارعي القمح والشعير للتسجيل لشهادة المنشأ

وقال مدير زراعة الوسطية قتيبة عبيدات، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، إن المديرية بدأت باستقبال طلبات التسجيل للحصول على شهادات الإنتاج للموسم الزراعي 2025 (شهادات المنشأ) الخاصة بالحبوب لهذا الموسم لغايات التوريد للصوامع.
وأضاف عبيدات، أن مديرية زراعة الوسطية ستبقى تستقبل الطلبات حتى نهاية يوم 31 آذار المقبل، كما سيتم الكشف بشكلٍ مستمر على الحبوب المسجلة، حيث تشتري الحكومة القمح والشعير المحلي وبأسعار مدعومة وتفضيلية، ويأتي ذلك تماشيا مع سياسات الحكومة الرامية لتشجيع المزارعين على زيادة مساحات الزراعة لمحصولي القمح والشعير.
وبين عبيدات، أن شروط التقدم لشهادات الإنتاج "شهادات المنشأ" للمحاصيل الحقلية "القمح والشعير"، هي تقديم طلب لدى مديرية الزراعة المختصة، وسند تسجيل حديث ومخطط أراضي حديث، وعقد إيجار مصدق حسب الأصول في حال كان مستأجرا، ووكالة عدلية أو عقد مزارعة مصدق حسب الأصول في حال لم يكن المالك هو مقدم الطلب.
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