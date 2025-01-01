زراعة الوسطية تدعو مزارعي القمح والشعير للتسجيل لشهادة المنشأ

الوكيل الإخباري- دعت مديرية زراعة لواء الوسطية مزارعي حبوب القمح والشعير للتسجيل من أجل الحصول على شهادة المنشأ.

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وقال مدير زراعة الوسطية قتيبة عبيدات، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، إن المديرية بدأت باستقبال طلبات التسجيل للحصول على شهادات الإنتاج للموسم الزراعي 2025 (شهادات المنشأ) الخاصة بالحبوب لهذا الموسم لغايات التوريد للصوامع.



وأضاف عبيدات، أن مديرية زراعة الوسطية ستبقى تستقبل الطلبات حتى نهاية يوم 31 آذار المقبل، كما سيتم الكشف بشكلٍ مستمر على الحبوب المسجلة، حيث تشتري الحكومة القمح والشعير المحلي وبأسعار مدعومة وتفضيلية، ويأتي ذلك تماشيا مع سياسات الحكومة الرامية لتشجيع المزارعين على زيادة مساحات الزراعة لمحصولي القمح والشعير.