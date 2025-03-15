شركات أردنية تشارك لأول مرة بمعرض الغذاء العالمي بالعاصمة لندن

وتنظم جمعية المصدرين الأردنيين المشاركة الأردنية في المعرض، الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة 1500 جهة عارضة من مختلف دول العالم، فيما يتوقع أن يستقطب نحو 30 ألفا من المشترين والموزعين الدوليين، يمثلون أكثر من 105 دول.
وقال رئيس الجمعية، العين أحمد الخضري، إن هذه المشاركة الأولى تأتي ضمن استراتيجية الجمعية لتعزيز الصادرات الأردنية من المنتجات الغذائية، وتوسيع انتشارها في الأسواق العالمية.
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