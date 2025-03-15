 
السبت 2025-03-15 09:10 ص
 




            

        








    

        

        

            شركات أردنية تشارك لأول مرة بمعرض الغذاء العالمي بالعاصمة لندن
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                ارشيفية
            
                

                    ارشيفية
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        السبت، 15-03-2025
    
    
        08:50 ص
    






    

    
الوكيل الإخباري- تبدأ شركات أردنية متخصصة في القطاع الغذائي يوم الاثنين المقبل مشاركتها الأولى في معرض الغذاء والشراب العالمي (IFE 2025)، الذي يعقد في العاصمة البريطانية لندن بمركز إكسل الدولي للمعارض والمؤتمرات.اضافة اعلان


وتنظم جمعية المصدرين الأردنيين المشاركة الأردنية في المعرض، الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة 1500 جهة عارضة من مختلف دول العالم، فيما يتوقع أن يستقطب نحو 30 ألفا من المشترين والموزعين الدوليين، يمثلون أكثر من 105 دول.

وقال رئيس الجمعية، العين أحمد الخضري، إن هذه المشاركة الأولى تأتي ضمن استراتيجية الجمعية لتعزيز الصادرات الأردنية من المنتجات الغذائية، وتوسيع انتشارها في الأسواق العالمية.

                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                            شركات أردنية تشارك لأول مرة بمعرض الغذاء العالمي بالعاصمة لندن
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
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