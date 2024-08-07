صندوق الأمم المتحدة في الأردن يتلقى تمويلا فرنسيا

الوكيل الإخباري- أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن، عن تلقيه دعما من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، بقيمة 300 ألف يورو لتمويل مشروع "توفير التدخلات المتكاملة الشاملة للاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، ودعم الصحة الجنسية والإنجابية للاجئين وللفئات الأضعف من السكان المتأثرين بالأزمة السورية في الأردن".



وقال الصندوق في بيان اليوم الأربعاء، إن المشروع يهدف إلى تقديم حزمة خدمات للاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي ودعم الصحة الجنسية والإنجابية، مع التركيز على النساء والأشخاص ذوي الإعاقة، حيث سيجري تقديم الخدمات ضمن المشروع لـ12 شهرا في مخيمات اللاجئين والمجتمعات المضيفة، استجابة للاحتياجات الملحة في قطاعي الصحة والحماية.



ولفت إلى أن الأردن الذي يستضيف أعلى نسب للاجئين يواجه تحديات كبيرة مع دخول الأزمة السورية عامها الـ12، إذ فرضت الأزمة ضغوطا كبيرة على موارده، ما أثر على بنيته التحتية وخدماته العامة ورفاهه الاقتصادي.



وقال السفير الفرنسي في الأردن، أليكسي لو كوور غرانميزون، "إن فرنسا ملتزمة بدعم الأردن في جهوده لمساعدة اللاجئين السوريين والمجتمعات الضعيفة، وإننا ومن خلال تمويل هذا المشروع نسهم في توفير خدمات الصحة والحماية للنساء والفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يعتبرون من الفئات الأكثر تأثرا بالأزمة".



وأضاف أن المشروع يتوقع أن يدعم 380 ناجية من العنف القائم على النوع الاجتماعي بتوفير مساحات آمنة، وتقديم خدمات الصحة الإنجابية والجنسية لحوالي 1000 مستفيدة في المخيمات وخارجها، وتعزيز الوعي المجتمعي وفهم معايير النوع الاجتماعي بتدريب أصحاب المصالح وتنظيم جلسات توعية.