 
الثلاثاء 2024-10-01 10:45 ص
 
 

عطاءات حكومية مطروحة لبدء التنفيذ .. تفاصيل

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 01-10-2024 08:27 ص
الوكيل الإخباري-   طرحت وزارة الأوقاف عطاء إنشاء دار قرآن كريم / الصفاوي / المفرق ، وذلك حسب الشروط والمواصفات المعتمدة بوثائق العطاء ، حيث يستهدف الإعلان المقاولين المختصين في مجال الأبنية والمصنفين لدى دائرة العطاءات الحكومية فئة سادسة أشغال عامة أو فئة خامسة  .اضافة اعلان


كما نشرت عدد من البلديات عطاءات لبدء التنفيذ في المملكة بحسب الشروط التي وضعتها وحددتها في الإعلانات المنشورة .

 

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