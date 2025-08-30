"عمان لحوارات المستقبل" تعلن خارطة طريق لتعزيز حماية الأردن

الوكيل الإخباري- أعلنت جماعة عمّان لحوارات المستقبل، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم السبت، عن خارطة أعدّتها لتعزيز حماية الأردن في مواجهة التهديدات المتصاعدة في المنطقة.

وقال رئيس الجماعة، بلال حسن التل: إن حماية الأوطان لا تتحقق إلا بالعمل الجاد، وتمتين الجبهة الداخلية لتكون سندًا للقيادة الهاشمية، وللقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، التي تشكّل درع الوطن الحقيقي.