السبت 2025-08-30 05:54 م
 

"عمان لحوارات المستقبل" تعلن خارطة طريق لتعزيز حماية الأردن

"عمان لحوارات المستقبل" تعلن خارطة طريق لتعزيز حماية الأردن
"عمان لحوارات المستقبل" تعلن خارطة طريق لتعزيز حماية الأردن
 
السبت، 30-08-2025 05:26 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت جماعة عمّان لحوارات المستقبل، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم السبت، عن خارطة أعدّتها لتعزيز حماية الأردن في مواجهة التهديدات المتصاعدة في المنطقة.

اضافة اعلان


وقال رئيس الجماعة، بلال حسن التل: إن حماية الأوطان لا تتحقق إلا بالعمل الجاد، وتمتين الجبهة الداخلية لتكون سندًا للقيادة الهاشمية، وللقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، التي تشكّل درع الوطن الحقيقي.


وأضاف أن التطورات الإقليمية، وما يرافقها من تصريحات إسرائيلية متطرفة، آخرها ما صدر على لسان نتنياهو، تستدعي من الجميع مضاعفة جهودهم للمحافظة على استقرار الأردن وأمنه.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

جامعة جدارا

أخبار محلية جامعة جدارا تطلق تعاونًا بحثيًا مع "سيدني" الأسترالية

البريد الأردني

أخبار محلية طرح طوابع تذكارية عن مواقع أردنية مدرجة ضمن التراث العالمي

وزارة المياه والري/ سلطة وادي الأردن

أخبار محلية "مياهنا" تسيطر على تغيير طفيف بنوعية المياه في السلط

"عمان لحوارات المستقبل" تعلن خارطة طريق لتعزيز حماية الأردن

أخبار محلية "عمان لحوارات المستقبل" تعلن خارطة طريق لتعزيز حماية الأردن

مسلحون مؤيدون لجماعة الحوثي في صنعاء

عربي ودولي الحوثيون: استشهاد رئيس وزراء صنعاء أحمد الرهوي

تصاعد دخان خلال غارة إسرائيلية على قطاع غزة

فلسطين 66 شهيدا في غزة منهم 10 نتيجة المجاعة

فريق صحيفة "الغد" يتوج بلقب "بطولة نقابة الصحفيين"

أخبار محلية إدراج 15 قطعة أرض في الغباوي ضمن خطة استثمارات نقابة الصحفيين المستقبلية

قوات الاحتلال تقتحم مخيم الجلزون شمال رام الله

فلسطين قوات الاحتلال تقتحم مخيم الجلزون شمال رام الله



 
 





الأكثر مشاهدة