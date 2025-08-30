"عمان لحوارات المستقبل" تعلن خارطة طريق لتعزيز حماية الأردن

وقال رئيس الجماعة، بلال حسن التل: إن حماية الأوطان لا تتحقق إلا بالعمل الجاد، وتمتين الجبهة الداخلية لتكون سندًا للقيادة الهاشمية، وللقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، التي تشكّل درع الوطن الحقيقي.
وأضاف أن التطورات الإقليمية، وما يرافقها من تصريحات إسرائيلية متطرفة، آخرها ما صدر على لسان نتنياهو، تستدعي من الجميع مضاعفة جهودهم للمحافظة على استقرار الأردن وأمنه.
