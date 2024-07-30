فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة - اسماء

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697878 الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن فقدان موظفين لوظائفهم، وذلك بسبب تغيبهم عن مواقع عملهم لمدة تزيد عن 10 أيام متصلة أو متقطعة. اقرأ أيضاً مدير دائرة الأراضي والمساحة يقرر دمج مكاتب تابعة للدائرة اتحاد الكتاب ينتدي حول " تطبيقات القانون الدولي من قبل الاحتلال الإسرائيلي"في جرش 38 الامن العام : 5 اصابات بحادث تدهور مركبة إيعاز من مدير الأمن العام بشأن ضابط انقذ حياة طفلة وقف ضخ المياه لمناطق في عمان والرصيفة - اسماء وزارة العمل تتعامل مع 18 نزاعا عماليا في النصف الأول من العام تنويه امني الى سالكي نفق الواحة في عمّان الأمن: 219 وفاة تسببت بها حوادث الدهس في العام 2023 وزارة الشباب تعقد جلسات تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي