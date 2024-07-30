فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة - اسماء

الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن فقدان موظفين لوظائفهم، وذلك بسبب تغيبهم عن مواقع عملهم لمدة تزيد عن 10 أيام متصلة أو متقطعة.



