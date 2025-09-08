الإثنين 2025-09-08 05:31 م
 

محافظ جرش: إجراءات حازمة لمواجهة التسكع أمام المدارس

الإثنين، 08-09-2025 04:04 م

الوكيل الإخباري-    أكد محافظ جرش، الدكتور مالك خريسات، أن الحاكمية الإدارية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات التربوية، ستتعامل بكل جدية وحزم مع تسكّع بعض الشباب والطلبة أمام المدارس، باعتباره سلوكًا سلبيًا يسيء إلى البيئة التعليمية ويؤثر على الطلبة وأسرهم.

ودعا خريسات أولياء الأمور إلى تعزيز دورهم في مراقبة سلوك أبنائهم وضبط التزامهم، مشيرًا إلى أن محافظة جرش ستعمل على تكثيف الرقابة الميدانية أمام المدارس، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والتربوية، لمنع أي مظاهر أو سلوكيات غير مسؤولة.

 
 
