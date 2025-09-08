محافظ جرش: إجراءات حازمة لمواجهة التسكع أمام المدارس

الوكيل الإخباري- أكد محافظ جرش، الدكتور مالك خريسات، أن الحاكمية الإدارية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات التربوية، ستتعامل بكل جدية وحزم مع تسكّع بعض الشباب والطلبة أمام المدارس، باعتباره سلوكًا سلبيًا يسيء إلى البيئة التعليمية ويؤثر على الطلبة وأسرهم.

