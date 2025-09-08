محافظ جرش: إجراءات حازمة لمواجهة التسكع أمام المدارس

ودعا خريسات أولياء الأمور إلى تعزيز دورهم في مراقبة سلوك أبنائهم وضبط التزامهم، مشيرًا إلى أن محافظة جرش ستعمل على تكثيف الرقابة الميدانية أمام المدارس، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والتربوية، لمنع أي مظاهر أو سلوكيات غير مسؤولة.
-
أخبار متعلقة
-
العطيات تستقبل وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني البحرينية في عمّان
-
"طاقة الأعيان" تطلع على مشاريع وخطط شركة الكهرباء الأردنية
-
بلدية مؤاب تنظم ورشة عمل حول تمكين المرأة
-
اجتماع يناقش سبل تنشيط الحركة التجارية في شارع الجامعة بإربد
-
المستشفيات الميدانية الأردنية تواصل تقديم خدماتها في غزة رغم التحديات الإنسانية
-
رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا تربويا من مديرية التربية والتعليم بالمزار الشمالي
-
بلدية إربد تطرح عطاء لتعبيد طرق بقيمة 748 ألف دينار
-
وزارة التربية تحتفل في الرصيفة باليوم العالمي لمحو الأمية