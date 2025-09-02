الثلاثاء 2025-09-02 06:00 م
 

محاولة مبتكرة لتهريب المخدرات تفشل بفضل يقظة رجال حرس الحدود

الوكيل الإخباري-   أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية، مساء الثلاثاء، على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة باستخدام بالونات موجهة بأجهزة بدائية الصنع .اضافة اعلان


وتمكنت قوات حرس الحدود، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، من رصد البالونات وإسقاطها وضبط حمولتها داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
