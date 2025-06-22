الأحد 2025-06-22 02:51 م
 

مستو: الأجواء الأردنية تدار بمنهجية تعتمد التقييم المستمر للمخاطر

هيئة تنظيم الطيران المدني
هيئة تنظيم الطيران المدني
 
الأحد، 22-06-2025 01:23 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو إن الأجواء الاردنية تدار ضمن منهجية تعتمد على التقييم المستمر للمخاطر والتأكد أن العمليات المتعلقة بإقلاع وهبوط ومرور الطائرات تتم ضمن الأسس والمعايير الدولية والوطنية لسلامة الطيران.

اضافة اعلان


وأكد مستو أن تحديد الخطر هو جزء أساسي من عملية تحييده فمن المهم أن يستمر ورود المعلومات حول النشاطات التي قد تؤدي إلى ارتفاع درجة المخاطر حتى يتم استكمال تحديد الخطر بشكل كامل وبالتالي استخدام الأدوات والآليات اللازمة لتحييده بما في ذلك الإغلاق المؤقت أو الكلي لأجواء المملكة وحسب ما يقتضيه الامر.


وأشار مستو الى ان الهيئة تحرص على التنسيق المدني العسكري كمتطلب دولي لجميع الدول إضافة الى التنسيق الإقليمي مع نظيرات الهيئة بهدف تبادل المعلومات الضرورية لانسياب الحركة الجوية في المنطقة.


وأوضح أن الإجراءات التي يتم اتباعها حاليا تساهم في استمرارية فتح الأجواء وبالتالي حركة المسافرين التي تقدر حاليا بـ 16 ألف مسافر بين قادم ومغادر بشكل يومي.

 

 
gnews

أحدث الأخبار

بورصة عمان

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

سء

طب وصحة فاكهة تعزز القدرات العقلية لكبار السن وتحميهم من الخرف.. ما هي؟

ل

أخبار محلية بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

ا

عربي ودولي تركيا تحذر من تصاعد الأزمة الإقليمية بعد الهجوم الأمريكي على إيران

مديرية الأمن العام

أخبار محلية الامن العام : ضبط 3 أشخاص يرتبطون بعصابات إقليمية لتهريب المخدرات

تعبيرية

اقتصاد محلي إليك أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن الأحد

غتع

تكنولوجيا محتوى بلا بشر… الذكاء الاصطناعي يغزو "تيك توك" والارباح تتضاعف

جامعة العلوم والتكنولوجيا

أخبار محلية "العلوم والتكنولوجيا" توقع اتفاقية تعاون بحثي مع جامعة ماليزية



 
 





الأكثر مشاهدة