مستو: الأجواء الأردنية تدار بمنهجية تعتمد التقييم المستمر للمخاطر

وأكد مستو أن تحديد الخطر هو جزء أساسي من عملية تحييده فمن المهم أن يستمر ورود المعلومات حول النشاطات التي قد تؤدي إلى ارتفاع درجة المخاطر حتى يتم استكمال تحديد الخطر بشكل كامل وبالتالي استخدام الأدوات والآليات اللازمة لتحييده بما في ذلك الإغلاق المؤقت أو الكلي لأجواء المملكة وحسب ما يقتضيه الامر.
وأشار مستو الى ان الهيئة تحرص على التنسيق المدني العسكري كمتطلب دولي لجميع الدول إضافة الى التنسيق الإقليمي مع نظيرات الهيئة بهدف تبادل المعلومات الضرورية لانسياب الحركة الجوية في المنطقة.
وأوضح أن الإجراءات التي يتم اتباعها حاليا تساهم في استمرارية فتح الأجواء وبالتالي حركة المسافرين التي تقدر حاليا بـ 16 ألف مسافر بين قادم ومغادر بشكل يومي.
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