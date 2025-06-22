مستو: الأجواء الأردنية تدار بمنهجية تعتمد التقييم المستمر للمخاطر

الوكيل الإخباري- قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو إن الأجواء الاردنية تدار ضمن منهجية تعتمد على التقييم المستمر للمخاطر والتأكد أن العمليات المتعلقة بإقلاع وهبوط ومرور الطائرات تتم ضمن الأسس والمعايير الدولية والوطنية لسلامة الطيران.

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وأكد مستو أن تحديد الخطر هو جزء أساسي من عملية تحييده فمن المهم أن يستمر ورود المعلومات حول النشاطات التي قد تؤدي إلى ارتفاع درجة المخاطر حتى يتم استكمال تحديد الخطر بشكل كامل وبالتالي استخدام الأدوات والآليات اللازمة لتحييده بما في ذلك الإغلاق المؤقت أو الكلي لأجواء المملكة وحسب ما يقتضيه الامر.



وأشار مستو الى ان الهيئة تحرص على التنسيق المدني العسكري كمتطلب دولي لجميع الدول إضافة الى التنسيق الإقليمي مع نظيرات الهيئة بهدف تبادل المعلومات الضرورية لانسياب الحركة الجوية في المنطقة.