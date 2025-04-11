مصدر رسمي يكشف تفاصيل الانفجار في ماعين

وأكد المصدر أن الحادث لم يُسفر عن أي إصابات بشرية، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة تعاملت بسرعة مع الموقف، حيث توجهت على الفور كوادر الدفاع المدني إلى الموقع، وتمت السيطرة على النيران، كما وصل فريق من سلاح الهندسة الملكي لفحص الموقع وتقييم طبيعة الحادث.
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