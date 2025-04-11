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مصدر رسمي يكشف تفاصيل الانفجار في ماعين

علم الأردن
علم الأردن
 
الجمعة، 11-04-2025 09:19 م
الوكيل الإخباري-   صرّح مصدر أردني رسمي مساء اليوم بأن جسمًا طائرًا غير معروف سقط داخل الأراضي الأردنية وتحديدًا في منطقة ماعين بمحافظة مأدبا، ما أدى إلى اشتعال النيران في بعض المناطق المجاورة وسُمع دوي انفجار في الموقع.اضافة اعلان


وأكد المصدر أن الحادث لم يُسفر عن أي إصابات بشرية، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة تعاملت بسرعة مع الموقف، حيث توجهت على الفور كوادر الدفاع المدني إلى الموقع، وتمت السيطرة على النيران، كما وصل فريق من سلاح الهندسة الملكي لفحص الموقع وتقييم طبيعة الحادث.
 
gnews

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