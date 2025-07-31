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معدل نظام لوحات المركبات.. 10 آلاف دينار لهذه الأرقام ومجانا لفئات أخرى

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أرشيفية
 
الخميس، 31-07-2025 08:21 م

الوكيل الإخباري- صدر في عدد الجريدة الرسمية الأخير، اليوم الخميس، نظام معدل لنظام لوحات المركبات لسنة 2025.

وتنص الفقرة (أ) من المادة 6 على أنه باستثناء الأرقام الأكثر تميزاً تصنف الأرقام وتحدد قيمتها وفقا:

1 - الأرقام الثلاثية المميزة عشرة آلاف دينار ثمناً عن كل رقم.
2 - الأرقام الرباعية المتناسقة وذات المدلولات الخاصة (المميزة) ستة آلاف دينار ثمناً عن كل رقم.
3 - الأرقام الرباعية غير المميزة ألف دينار ثمناً عن كل رقم.
4 - الأرقام الخماسية المتناسقة وذات المدلولات الخاصة المميزة (5000) خمسة آلاف دينار ثمناً عن كل رقم.
5- الأرقام الخماسية الأقل تميزاً تصرف مجاناً أو مقابل الثمن الذي تحدده اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة.
6- الأرقام الخماسية غير المميزة تصرف مجاناً أو مقابل الثمن الذي تحدده اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة.

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وتنص الفقرة (ب) من المادة ذاتها، على أنه لمدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات تشكيل لجنة لتحديد أسعار الأرقام المتناسقة وذات المدلولات الخاصة والمميزة والأقل تميزاً وغير المميزة وبيعها مقابل الثمن الذي تحدده اللجنة على أن لا تقل الأثمان عن القيم المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

 

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