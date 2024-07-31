ندوة نقاشية بعنوان " الملك، وصفقة القرن" في جامعة الحسين بن طلال

الوكيل الاخباري - ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون أقيمت في جامعة الحسين بن طلال وبحضور رئيسها الأستاذ الدكتور عاطف الخرابشة ندوة نقاشية بعنوان "الملك، وصفقة القرن" وذلك على مدرج خير الدين المعاني في الجامعة، وبمشاركة كل من سعادة العين المهندس خالد رمضان، وسعادة العين مصطفى الرواشدة، وسعادة الأستاذ الدكتور حسن الدعجة، ومدير الندوة الدكتور محمد جرار.



حيث سلّط المتحدثون في الندوة الضوء على جوانب مهمة من الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المنطقة العربية، وكيف أن ما يسمى بصفقة القرن أو السلام من أجل الازدهار أكبر التحديات التي واجهها الأردن في تاريخ الصراع العربي- الإسرائيلي وتجاوزها.



وبيّن المتحدثون أن خطة الصفقة جاءت بوصفة مواتية لأهداف اليمين الإسرائيلي المتمثلة في وأد إقامة الدولة الفلسطينية، وحل القضية الفلسطينية على حساب الأردن وفلسطين معاً، وذلك من خلال تقديم الإغراءات المالية والاقتصادية وصولاً إلى تحقيق الحلم الإسرائيلي القديم بالوطن البديل للفلسطينيين في الأردن.