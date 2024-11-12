 
الثلاثاء 2024-11-12 01:52 م
 

هام للمتقدمين بطلبات توظيف لمؤسسة الخط الحجازي الأردني

مؤسسة الخط الحجازي الأردني
مؤسسة الخط الحجازي الأردني
الثلاثاء، 12-11-2024 01:08 م
الوكيل الإخباري-  تدعو مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني المتقدمين لوظيفة ضابط إداري ووظيفة ضابط مالية "محاسب" المعلن عنها بجريدة الرآي بتاريخ 27/5/2024 .اضافة اعلان


للإطلاع على نتائج فرز طلبات الوظائف أعلاه لـ غير المطابقين لشروط الإعلان أعلاه، الإعتراض على نتائج الفرز خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ نشر هذا الإعلان ومن خلال الايميل [email protected] للتالية اسماؤهم:


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