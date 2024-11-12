هام للمتقدمين بطلبات توظيف لمؤسسة الخط الحجازي الأردني

للإطلاع على نتائج فرز طلبات الوظائف أعلاه لـ غير المطابقين لشروط الإعلان أعلاه، الإعتراض على نتائج الفرز خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ نشر هذا الإعلان ومن خلال الايميل [email protected] للتالية اسماؤهم:
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