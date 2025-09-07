الأحد 2025-09-07 04:53 م
 

ورشة بالزرقاء حول دور المهندسين في دعم النساء ذوات الإعاقة

شعار نقابة المهندسين الأردنيين
نقابة المهندسين الأردنيين
 
الأحد، 07-09-2025 04:15 م

الوكيل الإخباري-   نظم مجلس فرع محافظة الزرقاء في نقابة المهندسين الأردنيين، وبمبادرة من لجنة المهندسات، وبالتعاون مع لجنة المرأة في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ورشة عمل بعنوان: "دور المهندسين في دعم النساء ذوات الإعاقة".

اضافة اعلان


وأكد رئيس مجلس فرع الزرقاء، المهندس جمال أبو عيد، خلال افتتاح الورشة، أهمية تسليط الضوء على دور المهندسين في دعم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكين المرأة في المجال الاقتصادي، بما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الامن يتعامل مع حقيبة مشبوهة على دوار صويلح

خاص بالوكيل الكشف عن سبب التواجد الامني الكثيف على دوار صويلح - فيديو

الملك ورئيس الإمارات يبحثان في أبوظبي المستجدات الإقليمية والعلاقات الثنائية

أخبار محلية الملك ورئيس الإمارات يبحثان في أبوظبي المستجدات الإقليمية والعلاقات الثنائية

شعار نقابة المهندسين الأردنيين

أخبار محلية ورشة بالزرقاء حول دور المهندسين في دعم النساء ذوات الإعاقة

العيسوي يلتقي وفدا من قطاع الصناعات الغذائية

أخبار محلية العيسوي يلتقي وفدا من قطاع الصناعات الغذائية

قثل

منوعات عقيلة الشرع "تخطف الأنظار" في حفل تخرجها بإدلب

غت

منوعات العراق: سقوط سقف مطعم والسلطات تبحث عن ناجين تحت الركام - صور

نقابة الصحفيين الأردنيين

أخبار محلية نقابة الصحفيين تحصل على 5 منح دراسية في جامعة الزرقاء

إربد

أخبار محلية محافظ إربد يتفقد مدرسة الطرة الأساسية المختلطة



 
 





الأكثر مشاهدة