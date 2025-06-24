ورشة عمل من أجل التحضير للناقل الوطني

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الوكيل الإخباري- افتتح وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، بمشاركة نائب مدير مكتب الموارد المائية والبيئة في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) في عمّان أشلي كنج، اليوم الثلاثاء، وبحضور أمين عام وزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد، وأمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة، وأمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، وعدد من ممثلي الجهات الداعمة والقطاع الخاص وموظفي قطاع المياه والمهتمين، ورشة عمل حول المياه الوطنية والجهود المستمرة لمشروع البنى التحتية التحضيرية للناقل الوطني. اضافة اعلان





وأكد أبو السعود أن الأردن يواجه تحديات مائية كبيرة، خاصة في هذا الصيف نتيجة ضعف الموسم المطري والتغير المناخي، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم من خلال كوادرها بواجبها في توفير المياه للمواطنين في كافة مناطق المملكة.



ووجّه أبو السعود الشكر للوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) على دعمها المستمر لقطاع المياه في الأردن، والذي يمتد لأكثر من 75 عامًا، مشيرًا إلى أن قطاع المياه حقق نجاحات ملموسة في خفض الفاقد المائي بنسبة 7.5% ليصل إلى 46.2%، مما وفر نحو 15 مليون متر مكعب، انعكست إيجابيًا على تحسين التزويد المائي في مختلف مناطق المملكة.



وأوضح أبو السعود أن مشروع البنى التحتية التحضيرية يتكوّن من مجموعة من الخطوط الناقلة والخزانات التجميعية الرئيسية في عمّان ومحافظات الشمال، ويهدف إلى التهيئة لاستقبال المياه المحلية الإضافية من مشروع الناقل الوطني حال تنفيذه.



من جهتها، شكرت أشلي كنج جميع المشاركين في الورشة على جهودهم في إطلاق مشروع تجهيز البنى التحتية التحضيرية للناقل الوطني، لضمان إيصال مياه المشروع من المحطات إلى المواطنين.



وأضافت كنج: "نجتمع اليوم للاطلاع على التجهيزات والتحديات التي تواجهنا في تنفيذ البنى التحتية، بهدف إيجاد حلول فعالة، لأن عام 2030 قد يبدو بعيدًا لكنه ليس كذلك".