وزارة الطاقة تنظم لقاءً تعريفياً في إربد لشبكة الطاقة من أجل المرأة

الوكيل الإخباري- نظمت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الأحد، لقاء تعريفيا لشبكة الطاقة من أجل المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (RENEW MENA)، وذلك في مقر فرع نقابة المهندسين في إربد، ضمن فعاليات أسبوع الطاقة المستدامة العربي.

وحضر اللقاء أمين عام الوزارة، عضو اللجنة التوجيهية العليا للشبكة، المهندسة أماني العزام، ونائب رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زاهرة طبيشات، ونائب رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الدكتورة منى أبو دلو، وعدد من مديري المديريات في الوزارة.



وأكد رئيس فرع نقابة المهندسين، المهندس محمود ربابعة، اعتزاز النقابة بالشراكة مع وزارة الطاقة في مختلف المجالات، مشيرا إلى جهود الوزارة في دعم قطاع الطاقة وتمكين المرأة في هذا المجال الحيوي.



من جهتها، قالت نائب رئيس فرع النقابة، المهندسة دينا شحرور، إن نقابة المهندسين ليست مجرد مظلة مهنية، بل هي منصة للإبداع والتميز، مشيرة إلى أن تمكين المهندسات يشكل أولوية أساسية، حيث أسهمت لجنة المهندسات في إزالة التحديات وتوفير الدعم اللازم لوصول المرأة إلى مواقع قيادية.



وبينت أن هذا التمكين ينسجم مع أهداف شبكة الطاقة من أجل المرأة، التي تعمل على تمكين المرأة في مختلف القطاعات، وتعزيز وصولها إلى مواقع القيادة.



من جانبها، استعرضت منسقة الشبكة الإقليمية في الأردن، رشا أبو مرار، أبرز الجهود المبذولة لتعزيز مشاركة المرأة في قطاع الطاقة، لافتة إلى سعي الشبكة لبناء قدرات السيدات وفتح مجالات التدريب والتشبيك أمامهن، بما يرسخ دور المرأة كشريك رئيس في مسار الاستدامة والطاقة المتجددة على مستوى المنطقة.



وتضمن اللقاء عرضا لتجارب ومبادرات أعضاء الشبكة، وتبادلا للأفكار حول سبل تعزيز التعاون المشترك لتحقيق المساواة وتمكين المرأة.