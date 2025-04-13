وزير اسبق يُحذر : مشروع قانون سيحوّل كل من يملك بيتًا إلى مستأجر !

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - حذر الوزير الأسبق الدكتور بسام العموش في رسالة وجهها إلى أعضاء مجلس النواب من مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025 .

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واكد العموش على ضرورة تدقيق بنود مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025، محذرًا من أن إقراره بصيغته الحالية قائلا: "سيحوّل كل من يملك بيتًا إلى مستأجر"، بسبب العبء الضريبي الكبير الذي يفرضه على المواطنين.



وقال العموش: "تخيل أن يُقدّر بيتك بـ100 ألف دينار، هذا يعني أنك ستدفع ألف دينار سنويًا كضريبة، في حين يُعفى المستأجر منها"، متسائلًا : "هل الأفضل أن نبيع بيوتنا ونستأجر؟".



وأضاف: "نرجو أن يفكروا لنا لا علينا"، في إشارة إلى ضرورة إعادة النظر بالتشريع وعدم تمريره دون دراسة دقيقة لتأثيراته على المواطنين.